C' è un piano per la sicurezza dello Zen | più telecamere e controlli sui bus arriva il panic button

È in programma un incremento dei servizi di sicurezza nello Zen, con l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e l’introduzione di pulsanti di emergenza sui mezzi pubblici. Queste misure mirano a rafforzare il controllo del territorio e garantire maggiore tutela per cittadini e utenti dei trasporti. L’obiettivo è creare un ambiente più sicuro attraverso interventi graduali e mirati, senza però trascurare l’importanza di un approccio equilibrato e responsabile.

Sono stati sollecitati maggiori servizi di prevenzione e controllo del territorio allo Zen, anche con l’implementazione degli impianti di videosorveglianza, e la dotazione di “panic button” a bordo degli autobus dell’Amat che pian piano dovranno essere adeguati con l’installazione di apposite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Emergenza Zen: rafforzata la sicurezza tra controlli, videosorveglianza e bus più protetti Leggi anche: Sicurezza in val Bidente, i sindaci:: "Più controlli sui bus e nei weekend" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno 2026 in Provincia di Frosinone | ecco i comuni dove c' è il divieto dei botti. Piano neve: viaggia in sicurezza Viste le forti nevicate che durante l’Epifania hanno colpito Toscana, Emilia-Romagna e Friuli ricordiamo che fino al 15 aprile in autostrada è obbligatorio viaggiare con pneumatici invernali o con catene a bordo. La dire - facebook.com facebook

