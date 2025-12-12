In ginocchio al karaoke | Debora mi vuoi sposare?

Un momento speciale trasformato in sorpresa memorabile: durante una serata karaoke, un uomo ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Dopo averla convinta a cantare insieme, sul maxi schermo è apparsa una dichiarazione d’amore, rendendo l’evento un ricordo indelebile per entrambi.

Alla fidanzata ha voluto fare davvero Il regalo più grande, come recita la canzone di Tiziano Ferro. L’ha portata al ristorante per la serata karaoke, l’ha convinta a cantare insieme il brano di Ferro ma dopo pochi secondi, al posto dei versi della canzone, sul maxi schermo è comparsa la dichiarazione d’amore. E alla fine, Angel si è inginocchiato davanti a Debora e le ha chiesto di sposarlo, porgendole l’anello. Una scena che ha fatto scoppiare in lacrime non solo la futura sposa, ma anche tante ragazze presenti nel ristorante. La insolita proposta di matrimonio è andata in scena mercoledì sera al Maki flores di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In ginocchio al karaoke: "Debora, mi vuoi sposare?"

