' La memoria del sacro' | un viaggio tra i tesori custoditi nelle parrocchie della diocesi

Dal 1° febbraio, prende il via “La memoria del sacro”, un ciclo di incontri itineranti dedicati alla scoperta dei tesori archivistici delle parrocchie della diocesi. Un’occasione per approfondire la storia locale attraverso documenti e testimonianze conservate nel tempo, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso sul patrimonio culturale e religioso del territorio.

Al via dal 1° febbraio un ciclo di incontri itineranti per riscoprire la storia del territorio attraverso i documenti d'archivio.La Diocesi di Pisa annuncia l'apertura della rassegna culturale "La memoria del sacro", un ciclo di appuntamenti ospitati nelle parrocchie del territorio con.

