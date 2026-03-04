Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 4 marzo 2026, Astral Infomobilità ha fornito un aggiornamento sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime novità riguardanti la circolazione e le condizioni delle strade, offrendo ai cittadini informazioni utili per gli spostamenti serali. L'aggiornamento si inserisce nel consueto servizio di informazione sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo la capitale sul tratto Urbano della A24 per traffico si rallenta da Tor Cervara Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico tra Bufalotta e video della 24 Roma Teramo più avanti per un incidente si sta in coda dalla Ardeatina alla Pontina in carreggiata esterna per traffico si rallenta tra la Roma vicino El Ostiense è più avanti rallentamenti dalla Pontina all'appia nel quadrante Sud verso Ostia per traffico intenso si sta in coda sulla via del mare tra Raccordo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 19:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul tratto... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul tratto ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di facebook