Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 4 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi in tempo reale, offrendo informazioni utili a chi si sposta nella zona. La fonte è ufficiale e si rivolge a cittadini e pendolari interessati a conoscere lo stato delle strade in quel momento.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul tratto Urbano della A24 la circolazione è tornata regolare riaperto il nodo tra il bivio per la tangenziale est verso il centro chiuso in precedenza per un incidente in senso opposto per traffico si rallenta da Tor Cervara Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico code tra h servizi Salaria e più avanti code a tratti tra Bufalotta e bivio A24 roma-teramo si rallenta anche tra via della Pisana e l'Aurelia in carreggiata esterna per traffico esistenti la.