Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 4 marzo 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata da Astral infomobilità. La redazione fornisce un servizio di informazione in tempo reale sulla situazione delle strade e sui possibili disagi, con dettagli relativi alle principali arterie e ai mezzi pubblici che operano nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione traffico sul Raccordo Anulare in interna si sta in coda tra le uscite diramazione Roma sud e Appia altezza Flaminia è ancora code altezza Bufalotta in esterna si rallenta all'altezza della Aurelia è più avanti all'altezza della 91 Roma Fiumicino Urbano della A24 code per traffico intenso da Portonaccio alla tangenziale est verso quest'ultima è sulla 91 Roma Fiumicino code tra l'ANSA del Tevere Colombo sempre verso il centro di Roma così come sulle consolari Salaria Flaminia con code rispettivamente dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla situazione del... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 11 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina a ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di facebook