Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità, che fornisce un servizio di informazione sul traffico. La redazione diffonde le ultime notizie sulle condizioni delle strade e sulle eventuali criticità presenti nella regione. Il servizio mira a offrire indicazioni utili ai viaggiatori per muoversi con maggiore consapevolezza.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna è ancora attivo l'incidente al km 15 si transita ancora su una sola corsia quindi Prestare molta attenzione anche per le code che provoca l'incidente tra casse Cassia Veientana mentre in esterna la circolazione resta regolare e ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Dove troviamo rallentamenti tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima code anche sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe verso il centro di Roma più a sud code sulla Nettunense tra.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 07:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 10:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 11:25

