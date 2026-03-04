Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la rete di viabilità a Roma e nella regione Lazio viene monitorata da Astral infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sullo stato del traffico e sulla situazione delle strade, offrendo informazioni utili per chi si sposta in queste aree. Il servizio è rivolto a automobilisti, pendolari e chiunque voglia conoscere le condizioni attuali della mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna si sta in coda per un incidente tra case Cassia Veientana prestare attenzione un altro incidente avvenuto sulla A1 Firenze Roma Al km 525 e 800 tra il mio con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze Ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo Dove troviamo coda all'altezza di Tor Cervara Verso il raccordo anulare code anche sulle solari Salaria e Flaminia rispettivamente dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali e dal raccordo anulare a via.