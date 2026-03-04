Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 4 marzo 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. L'aggiornamento viene trasmesso regolarmente per tenere informati automobilisti e pendolari sulle situazioni di circolazione in tempo reale.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per in aumento sulla rete viaria regionale Come di consueto in queste prime ore del mattino siamo dal tratto Urbano della A24 code per traffico intenso dal raccordo anulare alla tangenziale est verso l'ultima ora la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna si sta in coda tra le uscite diramazione Roma sud e Appia in esterna code dalla Salaria alla Cassia Veientana si rallenta all'altezza di Casal del Marmo e a seguire tra Aurelia e Pescaccio Si procede a rilento poi dalla Prenestina alla Tiburtina sulle consolari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 07:25Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione traffico regolare sulle... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 11 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di facebook