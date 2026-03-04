Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 4 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce regolarmente notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade nella zona. La segnalazione riguarda le condizioni di strada e eventuali disagi in tempo reale.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla situazione del traffico sul raccordo anulare di Roma in interna si sta in coda tra le uscite diramazione Roma sud e Appia e tra Flaminia Tiburtina in esterna si rallenta all'altezza della Salaria è all'altezza Cassia piolanti code dalla Roma Fiumicino alla Pontina e tra Casilina e a 24 sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso dalla raccordo anulare alla tangenziale est verso quest'ultima è nella direzione opposta a correre da Tor Cervara al Raccordo Anulare sulla 91 Roma Fiumicino code per traffico.