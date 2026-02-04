Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 08 | 40

Questa mattina le strade di Roma sono congestionate. Code e traffico intenso si registrano sulla via Salaria, tra Villa Spada e la tangenziale, e sulla Colombo, tra via Pindaro e il raccordo anulare. Anche sulla A24, da Settecamini in poi, ci sono rallentamenti che proseguono sull’urbano tra raccordo anulare e tangenziale est. La situazione si ripercuote anche sulla Pontina, tra Pomezia e Castel Romano, e sulla via delle Capannelle per via di code in direzione del centro. Gli automobilisti devono programmare il viaggio con

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 91 Roma Fiumicino code a tratti dalla raccordo anulare alla Colombo verso il centro di Roma e traffico intenso Anche sulla A24 già a partire da Settecamini code che proseguono sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra raccordo anulare tangenziale est verso quest'ultima e ci spostiamo sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatine tra Salaria e Tiburtina code tra Casilina e a 24 è all' altezza dell' Aurelia ancora con lei più avanti tra la Roma Fiumicino e l'appia diamo ora uno sguardo alle consolari in entrata nella capitale coda in direzione centro sulla tra raccordo anulare via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale code anche sull'Aurelia tra Massimino e Raccordo Anulare e sulla pietra Ciampino in via delle Capannelle ci sposiamo code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione del raccordo anulare e sulla Colombo Ci sono code tra via Pindaro e il raccordo anulare sempre verso la capitale ed è tutto da Federico a Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità romana si blocca questa mattina tra code e incidenti.

Questa mattina, sulla rete viaria del Lazio, la circolazione risulta scorrevole.

