Tramvia e nuove strade la Regione Toscana stanzia 30 milioni per la viabilità

La Regione Toscana ha stanziato trenta milioni di euro per migliorare la viabilità a Firenze, con un focus particolare sul collegamento tra Le Piagge e Manifattura Tabacchi. Questa somma servirà a finanziare la realizzazione di nuove strade e di un tratto di tramvia, interventi che puntano a ridurre il traffico e ad alleggerire le code nel centro cittadino. La decisione arriva dopo mesi di discussioni tra Regione e Comune, e la cifra rappresenta il primo investimento concreto sul progetto, che prevede anche l'ampliamento delle corsie e l'installazione di nuove fermate per la futura linea tranviaria.

Il presidente Eugenio Giani: "Questo intervento concorrerà a fluidificare l’intera viabilità dell’area a nord-ovest di Firenze" Trenta milioni di euro per sostenere il Comune di Firenze nella realizzazione del collegamento viario Le Piagge-Manifattura Tabacchi. È la cifra messa in campo dalla Regione Toscana, e inserita in bilancio, che servirà a sviluppare le nuove viabilità collegate alla tranvia nelle aree di Ponte all'Indiano e lungo via Pistoiese e via Rosselli. A spiegare gli obiettivi dell’intervento il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Questo intervento concorrerà a fluidificare l’intera viabilità dell’area a nord-ovest di Firenze – afferma Giani – e farà parte di una complessiva opera della Regione a sostegno della città e della modernizzazione del suo sistema viario e di connessioni”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

A Firenze proseguono i lavori della linea tramviaria che collegherà la città a Bagno a Ripoli.

