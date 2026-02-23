Maltempo | Citta’ metropolitana Roma da 2 marzo riapre strada Anguillara-Settevene con senso unico

Il maltempo ha causato la chiusura della strada Anguillara-Settevene Palo I, obbligando i residenti a trovare percorsi alternativi. Da lunedì 2 marzo, le autorità riaprono la strada con senso unico alternato per garantire il flusso veicolare. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse, permettendo di riprendere il traffico normale. La riapertura riguarda soprattutto i pendolari e le attività locali che dipendono da questa strada.

Dopo la chiusura causata dalle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi a Roma, a partire da lunedì 2 marzo sarà riaperta con senso unico alternato la strada provinciale Anguillara-Settevene Palo I. Questo annuncio è stato reso noto dalla Città metropolitana di Roma. “Come già noto, l’evento meteorologico di carattere eccezionale che, all’inizio del mese, ha colpito il territorio con precipitazioni intense e persistenti ha provocato numerosi eventi franosi, smottamenti diffusi e cadute di alberature lungo circa quattro chilometri della S.P. 12b, con invasione della sede stradale in più punti e compromissione della stabilità dei versanti,” dichiara la consigliera delegata alla viabilità di Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Citta’ metropolitana Roma: sopralluogo istituzioni a cantiere strada provinciale Settevene Palo IIQuesta mattina, la Città metropolitana di Roma ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere della strada provinciale Settevene Palo II.

Anguillara: Citta’ metropolitana Roma, al via messa in sicurezza del belvedere “La sedia”A Anguillara Sabazia, nel Comune di Anguillara, si avviano le operazioni di messa in sicurezza del belvedere “La Sedia”, situato in località Vigna di Valle.

