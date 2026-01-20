Questa mattina, la Città metropolitana di Roma ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere della strada provinciale Settevene Palo II. La consigliera delegata alla Viabilità, Manuela Chioccia, ha visitato il cantiere per verificare lo stato dei lavori di rifacimento della pavimentazione, in un’ottica di miglioramento della rete viaria locale. L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza e qualità della viabilità nella zona.

Questa mattina, la consigliera delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere dedicato al rifacimento della pavimentazione sulla strada provinciale Settevene Palo II. A farle compagnia durante la visita, la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, e il consigliere metropolitano Alessio Pascucci. “Dopo un primo intervento avvenuto lo scorso luglio, sul primo tratto compreso tra il km 0,4 e il km 2,7 – ha dichiarato Chioccia in una nota – prosegue l’impegno della Città metropolitana di Roma Capitale per il rifacimento della pavimentazione sulla strada provinciale Settevene Palo II. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Citta’ metropolitana Roma: sopralluogo istituzioni a cantiere strada provinciale Settevene Palo II

