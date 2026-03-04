Via Ranieri | privatizzata | rebus autorizzati

Via Ranieri è stata chiusa al traffico dall’amministrazione comunale con un divieto di transito che ha suscitato reazioni contrastanti tra residenti e commercianti. La decisione, definita “privatizzata” da alcuni, riguarda l’autorizzazione a transitare in questa strada. La questione sta generando discussioni e potrebbe portare a tensioni tra le parti coinvolte.

Via Ranieri e il divieto di transito deciso dall'amministrazione comunale rischiano di creare polemiche e contrasti. Siamo ancora nella cosiddetta 'fase sperimentale', la cui durata dovrebbe arrivare fino al 18 aprile prossimo, e nel frattempo potrebbero non mancare le proteste da parte dei residenti che si trovano ai margini di quella strada che il Comune, per ora, ha deciso di privatizzare. Già detto dei residenti e del loro comitato che ha trattato con il Comune per trovare una soluzione (prima il senso unico, sperimentazione però fallita, poi adesso il divieto di transito), adesso tutto ruota attorno ai cosiddetti ' autorizzati '. Ossia una serie di soggetti che non fanno parte del fronte dei residenti di via Ranieri, ma che per varie motivazioni hanno o avrebbero delle conseguenze dal provvedimento adottato la settimana scorsa.