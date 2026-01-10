Non sono moschee ma circoli autorizzati

Il sindaco Dario Bernardi ha chiarito che le strutture islamiche presenti nel territorio comunale sono circoli culturali regolarmente autorizzati, e non moschee. Questa precisazione è stata fornita in risposta all’interpellanza dell’opposizione, evidenziando il riconoscimento ufficiale delle strutture come centri di promozione culturale e non di culto. La distinzione, sottolinea il Comune, è importante per garantire il rispetto delle normative e la trasparenza nelle attività svolte.

"Non sono moschee ma circoli culturali regolarmente autorizzati". Questa è la risposta ufficiale del sindaco Dario Bernardi (nella foto) all'interpellanza presentata dall'opposizione sulla natura delle strutture islamiche presenti sul territorio comunale. La questione, discussa in Consiglio comunale, ha riguardato i due immobili situati nel capoluogo, in via Leonardo da Vinci 9 e in via Olmo 1, indicati dall'opposizione come possibili moschee. A rispondere ai dubbi posti dall'interpellanza presentata dal consigliere Roberto Badolato è il primo cittadino, che è intervenuto in consiglio comunale chiarendo la situazione una volta per tutte.

