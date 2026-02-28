accessi in rete non autorizzati finanza in sede

Sono stati effettuati accessi non autorizzati alla rete, con interventi della finanza presso la sede. Al momento, non ci sono prove di corruzione, ma la situazione rimane tesa. Si aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda giudiziaria già articolata, mentre le indagini proseguono.

Nessuna ipotesi di corruzione, almeno allo stato degli atti. Ma un clima tutt’altro che sereno sì. E un nuovo capitolo giudiziario che si aggiunge a una vicenda già complessa. Giovedì la Finanza ha effettuato un accesso nella sede dell’Agenzia Formativa di via Monte Generoso. Secondo quanto trapela, l’intervento riguarderebbe presunti accessi informatici non autorizzati compiuti, nei mesi scorsi, da alcuni dipendenti dell’ente. Una vicenda interna, segnalata a suo tempo dall’Organismo di vigilanza, che avrebbe chiesto l’attivazione di provvedimenti disciplinari, mai però formalizzati. Proprio questo mancato seguito amministrativo potrebbe aver innescato ulteriori segnalazioni, fino all’apertura di un fascicolo e alla notifica di almeno un avviso di garanzia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

