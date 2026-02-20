Lettori | Troppi furti in via Eleonora D' Angiò noi residenti chiediamo più controlli

Un residente di via Eleonora D'Angiò denuncia una serie di furti che si sono verificati negli ultimi mesi, attribuendoli alla mancanza di controlli adeguati nella zona. La sua lettera evidenzia come le incursioni siano diventate frequenti, con danni alle abitazioni e sensazione di insicurezza tra i vicini. L’uomo chiede alle autorità di aumentare le pattuglie e rafforzare i controlli per fermare questa escalation. La richiesta dei residenti rimane sul tavolo delle autorità locali, che devono intervenire.

Secondo i cittadini della zona, "servono maggiori pattugliamenti, sistemi di videosorveglianza efficienti e un presidio stabile del territorio" Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, che ha inviato una lettera per segnalare continui furti nella sua zona di residenza. "Sono un residente della zona nei pressi del Teatro Ambasciatori di Catania e scrivo per portare all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione che da tempo affligge il nostro quartiere e che ormai ha superato ogni limite di tollerabilità. Da settimane, se non mesi, assistiamo a un preoccupante e continuo aumento dei furti di automezzi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Furti in abitazione a San Giuliano Terme, il sindaco: "Chiediamo più controlli e un quadro preciso della situazione" Leggi anche: Furti e auto devastate nei garage. L’ira dei residenti: "Più controlli" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L'età dell'ironia Naftaline evaporano sotto forma d'insetti al naso, il sorriso di una ritrovata donna, la ricerca della felicità un libro già masticato da troppi inverni editati mandarlo al macero visivo di lettori distratti, farine di grilli per saltare la vecchiaia altro che pol - facebook.com facebook