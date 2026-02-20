Infortunio Lautaro sospiro di sollievo in casa Inter | le condizioni del capitano e i tempi di recupero

Lautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento e ha subito un problema muscolare, ma i medici dell’Inter hanno confermato che si tratta di una lesione non grave. Il calciatore ha avvertito dolore al ginocchio e ha lasciato il campo in modo immediato, evitando complicazioni più serie. Le prime analisi hanno escluso fratture o stiramenti importanti e prevedono un recupero in circa due settimane. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, perché il capitano sta già iniziando il percorso di riabilitazione.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il mondo nerazzurro trattiene il respiro per le condizioni del suo uomo simbolo. Un improvviso problema al polpaccio ha messo purtroppo ko Lautaro Martinez, il carismatico capitano argentino e trascinatore indiscusso dell'attacco meneghino. Tuttavia, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, lo stop clinico per il leader della Beneamata potrebbe fortunatamente rivelarsi meno grave del previsto, sebbene la sua assenza peserà non poco sulle rotazioni della squadra.