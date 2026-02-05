Infortunio Bonny sospiro di sollievo in casa Inter | le condizioni non preoccupano lo staff medico

Dopo l’infortunio subito in allenamento, Bonny sta bene. L’attaccante francese ha parlato con lo staff medico e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, che non destano preoccupazioni. I tifosi dell’Inter possono tirare un sospiro di sollievo.

Inter News 24 Infortunio Bonny, l’attaccante francese rassicura l’ambiente nerazzurro: le sue condizioni non preoccupano lo staff medico. L’ambiente nerazzurro ha vissuto momenti di forte apprensione durante la sfida di Coppa Italia vinta contro il Torino. Al cinquantaseiesimo minuto della gara, Ange-Yoan Bonny, il potente attaccante francese che si sta consacrando come uno dei profili più interessanti sotto la guida di Cristian Chivu, è stato costretto ad abbandonare il campo poco dopo aver siglato la rete del vantaggio. La preoccupazione è scattata immediatamente, considerando l’importanza del centravanti classe 2003, già capace di mettere a segno 7 reti in questa entusiasmante stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

L'infortunio di Bonny ha escluso la presenza con il Bologna, ma lo staff medico ha definito un piano per il suo rientro.

