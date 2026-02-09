Verso Catania-Audace Cerignola i convocati di mister Toscano
Domani sera il Catania sfida l’Audace Cerignola allo stadio Angelo Massimino. Mister Toscano ha convocato 23 giocatori in vista della partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. La squadra si prepara alla sfida, che si svolgerà alle 20.30, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in casa.
In vista della gara con l'Audace Cerignola, in programma domani alle ore 20.30 allo stadio Angelo Massimino e valevole per la ventiseiesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato ventitré calciatori.Di seguito, gli atleti a disposizione: 1.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Catania Audace Cerignola
Verso Sorrento-Catania, i convocati di mister Toscano: 21 calciatori a disposizione
Domani il Catania scende in campo contro il Sorrento allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza.
Verso Catania-Cosenza: i convocati di mister Toscano per la sfida del Massimino
In vista della partita tra Catania e Cosenza, prevista domani alle 14.
Ultime notizie su Catania Audace Cerignola
Argomenti discussi: 25° giornata di Serie C, Benevento chance di fuga dal Catania: per la Salernitana test Cerignola; Dove vedere Audace Cerignola-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, le gare della 25^ giornata su Sky; Tabellino partita Sorrento vs Catania.
VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: arbitra Di Loreto della sezione di Terni. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di garaSono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 26/a giornata di Serie C, girone C. La partita Catania-Audace Cerignola, in programma martedì 10 febbraio allo stadio Angelo Massimino, s ... tuttocalciocatania.com
VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: Zammarini decisivo nell’ultima vittoria rossazzurra contro gli ofantini15 Marzo 2024. E’ la data della seconda e ultima vittoria del Catania contro l’Audace Cerignola allo stadio Angelo Massimino. Al timone rossazzurro Michele Zeoli, mentre l’ex Giuseppe Raffaele era a ... tuttocalciocatania.com
VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: squadra di Maiuri la più in forma del momento nel girone C facebook
Verso Sorrento-Catania: ventuno rossazzurri convocati Squalificato: Casasola. Indisponibili: Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio. #CataniaFC x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.