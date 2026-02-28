Verso Salernitana-Catania i convocati di mister Toscano

In vista della partita tra Salernitana e Catania, che si giocherà domenica alle 14.30 allo stadio Arechi, l’allenatore del Catania ha convocato ventitré giocatori per la sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La gara è programmata per domenica pomeriggio e vedrà i calciatori biancazzurri pronti a scendere in campo.

In vista della gara con la Salernitana, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio Arechi e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, l'allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha convocato ventitré calciatori.