Splendida Cornice | Jodie Foster Fabrizio Bentivoglio e Veronica Pivetti tra gli ospiti

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 11 dicembre, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il varietà di Rai Cultura, in onda in prima serata alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti dell’11 dicembre 2025. Tra gli ospiti, una delle più grandi interpreti del cinema mondiale: Jodie Foster, protagonista del nuovo film Vita privata. Dal Teatro alla Scala di Milano, interviene il regista teatrale Davide Livermore. Tra i protagonisti in studio, l’attore e regista Fabrizio Bentivoglio con il suo libro Piccolo almanacco dell’attore e lo scrittore e sceneggiatore Donato Carrisi con il nuovo romanzo La bugia dell’orchidea. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

