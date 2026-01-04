Camminare le Parole viaggio tra poesia musica e paesaggio

“Camminare le Parole” è un evento-spettacolo che unisce poesia, musica e paesaggio. Curato dall’attore Filippo Lanzi con le musiche di Alessandro Saturno, si terrà venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 20. Un’occasione per esplorare in modo suggestivo e intimo i legami tra parole, suoni e ambienti.

“Camminare le Parole”: poesia, musica e mobilità lenta nel Complesso degli Agostiniani di Lecce - 30, la Chiesa di Santa Maria di Ognibene, all’interno del Complesso degli Agostiniani di Lecce, ospiterà “Camminare le Parole”, evento- leccesette.it

