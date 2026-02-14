Parma - Hellas Verona le probabli formazioni | Recupera Bella-Kotchap in dubbio Belghali

Hellastadion, Verona – La squadra dell'Hellas Verona rischia di essere coinvolta nella zona retrocessione, perché la posizione in classifica resta critica con ancora molte partite da giocare. La squadra di casa si prepara alla sfida contro il Parma, con alcuni giocatori che stanno recuperando dagli infortuni, tra cui Bella-Kotchap, che dovrebbe essere in campo. Tuttavia, Belghali ha ancora qualche dubbio, e il suo impiego non è ancora certo. La partita si avvicina e l’ambiente si prepara a un match decisivo.

In vista della delicata sfida del Tardini in programma domenica pomeriggio, Sammarco non avrà sicuramente a disposizione Bernede, Lovric e Valentini. In attacco, in tre si giocano il posto al fianco di Orban Mancano molte partite al termine del campionato di Serie A, che vede ancora 42 punti in palio, ma la situazione di classifica dell'Hellas Verona rimane preoccupante. Con 6 lunghezze di distanza dal quartultimo posto e 8 dal quintultimo, i gialloblu devono trovare la loro terza vittoria in stagione, per dare il via ad una risalita che appare difficile ma non impossibile. Un successo che i sostenitori scaligeri sperano possa arrivare già domenica, quando l'Hellas scenderà in campo alle ore 15 allo stadio Tardini contro il Parma per la venticinquesima giornata di Serie A.