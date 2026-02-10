Verona buone notizie dall' infermeria | Belghali e Bella-Kotchap attesi in gruppo

A Verona, arrivano buone notizie dall’infermeria del club. Belghali e Bella-Kotchap sono attesi in gruppo e potrebbero tornare a disposizione per la partita di domenica contro il Parma. I due giocatori, che avevano saltato alcune partite, si sono allenati regolarmente e ora puntano a scendere in campo. La loro presenza potrebbe fare la differenza per la squadra di fronte a un avversario importante.

Domenica ore 15, stadio Tardini di Parma. Secondo spareggio di fila sulle spalle di Paolo Sammarco, chiamato a sostituire l'omonimo Zanetti sulla panchina del Verona. Nel momento forse più difficile della storia recente dell'Hellas, ultimo in classifica a braccetto con il Pisa affrontato quattro giorni fa al Bentegodi, senza tirargli in porta una sola volta. Esordio che più duro non si poteva per Sammarco, con la feroce contestazione verso la proprietà americana, colpevole, per il popolo gialloblù, di avere venduto il giocatore più forte, Giovane, senza sostituirlo in modo adeguato. Scelte di mercato che non sembrano seguire un progetto tecnico chiaro finalizzato alla crescita ma una gestione troppo centrata alla valorizzazione economica dell'asset Hellas Verona FC.

