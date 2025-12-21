Regione siciliana Schifani | E' una manovra che guarda a sviluppo lavoro e coesione sociale

La Regione Siciliana ha recentemente approvato la legge di Stabilità e il Bilancio 2026-2028, un passaggio importante per il territorio. Il presidente Schifani ha commentato che si tratta di una manovra orientata allo sviluppo, al lavoro e alla coesione sociale. Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di queste misure da parte dell’Assemblea regionale siciliana.

Esprimo grande soddisfazione per l' approvazione della legge di Stabilità e del Bilancio 2026-2028 da parte dell’Assemblea regionale siciliana. Un risultato di grande rilievo che conferma la solidità dell’azione di governo e il senso di responsabilità del Parlamento regionale». Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani. "Per il terzo anno consecutivo - aggiunge Schifani - la Regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

