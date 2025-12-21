Regione siciliana Schifani | E' una manovra che guarda a sviluppo lavoro e coesione sociale

La Regione Siciliana ha recentemente approvato la legge di Stabilità e il Bilancio 2026-2028, un passaggio importante per il territorio. Il presidente Schifani ha commentato che si tratta di una manovra orientata allo sviluppo, al lavoro e alla coesione sociale. Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di queste misure da parte dell’Assemblea regionale siciliana.

Esprimo grande soddisfazione per l' approvazione della legge di Stabilità e del Bilancio 2026-2028 da parte dell’Assemblea regionale siciliana. Un risultato di grande rilievo che conferma la solidità dell’azione di governo e il senso di responsabilità del Parlamento regionale». Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani. "Per il terzo anno consecutivo - aggiunge Schifani - la Regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Regione siciliana, Schifani: "E' una manovra che guarda a sviluppo, lavoro e coesione sociale" Leggi anche: Risparmio, Mattarella: patrimonio da tutelare per coesione sociale e sviluppo Leggi anche: Giuli: “La cultura è motore di sviluppo, coesione sociale e crescita sostenibile” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Regione siciliana, via libera al Fondo per l’editoria; Finanziaria, passa la norma più importante per Schifani: aiuti alle imprese che assumono e investono; Schifani: Nella prossima manovra 2,4 miliardi di avanzo, sarà senza precedenti; Sicilia, nuovi incentivi per interventi sull'edilizia residenziale. Schifani: Misura di spinta per l'economia. Regione siciliana, Schifani: "E' una manovra che guarda a sviluppo, lavoro e coesione sociale" - è stato raggiunto persino prima della manovra nazionale, segno di un deciso cambio di passo nella gestione delle finanze regionali" ... gazzettadelsud.it

Sicilia, ok alla legge di bilancio ma il centrodestra è a pezzi. Tutte le NORME approvate - Dopo una lunga maratona durata giorni, è stata approvata la manovra finanziaria della Regione Siciliana. strettoweb.com

Approvata la manovra di stabilità in Sicilia. Schifani “Confermata la solidità dell’azione di governo” - L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in nottata la legge finanziaria con 29 voti a favore e 23 contrari. italpress.com

Regione Siciliana - facebook.com facebook

La #RegioneSiciliana avvia una nuova fase delle politiche per la ristrutturazione, la sicurezza e l’efficienza energetica dell' #edilizia residenziale, con un primo stanziamento di 15 milioni di euro. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.