Finanziaria approvata nei tempi Schifani e Dagnino | Manovra per sviluppo lavoro e coesione sociale

L’Assemblea regionale ha approvato la legge di Stabilità e il bilancio 2026-2028, segnando il rispetto dei tempi previsti. Il presidente Schifani e l’assessore Dagnino hanno sottolineato come questa manovra sia finalizzata allo sviluppo, al lavoro e alla coesione sociale. Schifani ha inoltre evidenziato che si tratta di un risultato che conferma la solidità dell’azione di governo e il senso di responsabilità del.

L’Assemblea regionale ha approvato la legge di Stabilità e il bilancio 2026-2028. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione per il via libera dell’Ars, definendolo “un risultato che conferma la solidità dell’azione di governo e il senso di responsabilità del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Finanziaria approvata nei tempi, Schifani e Dagnino: "Manovra per sviluppo, lavoro e coesione sociale" Leggi anche: Regione siciliana, Schifani: "E' una manovra che guarda a sviluppo, lavoro e coesione sociale" Leggi anche: Risparmio, Mattarella: patrimonio da tutelare per coesione sociale e sviluppo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Finanziaria, passa la norma più importante per Schifani: aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato; Finanziaria, ok definitivo ad aumento delle giornate per i forestali; Finanziaria, passa la norma più importante per Schifani: aiuti alle imprese che assumono e investono; Finanziaria, approvata dall’Ars la norma sull’editoria. Schifani “Risultato importante e atteso”. Finanziaria approvata nei tempi, Schifani e Dagnino: "Manovra per sviluppo, lavoro e coesione sociale" - Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione per il via libera dell’Ars, definendolo “un ... agrigentonotizie.it Legge finanziaria approvata all’alba: Schifani esulta, Galvagno avverte - L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato nella notte la legge finanziaria e il Bilancio di previsione 2026- sicilianews24.it

Finanziaria, Schifani: “Manovra che guarda a sviluppo, lavoro e sociale” - PALERMO – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della legge di Stabilità e del Bilancio 2026- livesicilia.it

La Finanziaria è stata approvata poco dopo le ore 02:30 - facebook.com facebook

. Con la Finanziaria approvata dall’Ars, la Regione Siciliana avvia una nuova fase delle politiche per la rigenerazion x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.