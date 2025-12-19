Rimini, 19 dicembre 2025 – Centinaia di anime commosse e di sguardi straziati dal pianto rivolti al cielo, dove ha ondeggiato piano un ‘ Ciao Marti ’ color oro. Stamattina, stretti l’uno all’altro, uniti da un dolore che non può essere spiegato, familiari, amici, compagni di classe, insegnanti, abitanti del posto e dei dintorni hanno salutato un’ultima volta Martina Gnoli, la studentessa morta lunedì mattina, a soli 18 anni, in un incidente in scooter sulla Marecchiese. Martina Gnoli, la liceale morta in scooter a 18 anni: “Stava sbocciando, non è giusto. Dolore immenso” Palloncini bianchi, rossi e rosa in cielo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'addio alla studentessa Martina, palloncini e lacrime. L'amica sopravvissuta: "Quel giorno mi hai salvata"

