Sofia Cecilia Roma morta a 10 anni per un malore palloncini bianchi e folla in lacrime ai funerali Sarà difficile tornare in aula senza di te

La città di Carovigno si è stretta attorno alla famiglia di Sofia Cecilia Roma, la bambina di 10 anni scomparsa improvvisamente a causa di un malore. I funerali, caratterizzati da un lungo applauso e il lancio di palloncini bianchi, hanno espresso il dolore e la commozione di una comunità colpita dalla perdita precoce.

Un applauso lungo, quasi infinito, ha accompagnato, insieme al lancio di tanti palloncini bianchi, l?uscita del feretro della piccola Sofia Cecilia Roma dalla Chiesa Nuova a Carovigno. 🔗 Leggi su Leggo.it

