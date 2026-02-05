I volontari del Club alpino di Filattiera hanno riaperto una vecchia mulattiera che collega il paese a Irola e alle cascate del torrente Monia. Dopo anni di abbandono, ora il sentiero torna accessibile, permettendo a escursionisti e appassionati di riscoprire un pezzo di passato locale. Il progetto si inserisce in un lavoro più ampio di recupero dei percorsi dimenticati del territorio.

Guarda avanti il Cai di Filattiera e lo fa partendo dal territorio e dai suoi percorsi dimenticati. Tra i nuovi progetti messi in campo dalla sottosezione c’è la volontà di recuperare e rendere nuovamente fruibile la storica mulattiera che collega Filattiera a Irola e alle cascate del torrente Monia. Domenica scorsa, con ritrovo alle 8.30 in piazza a Filattiera, un gruppo di volontari, muniti di guanti da lavoro e strumenti di taglio, si è dato appuntamento per un sopralluogo lungo il tracciato. Il percorso è iniziato con un tratto della Via Francigena che passa dalla pieve di Pizzo Mogano, dedicata alla Santissima Annunziata, per poi proseguire lungo la mulattiera che sale verso Gigliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sulle tracce del passato. I volontari del Club alpino riaprono le antiche ‘vie’

Approfondimenti su Filattiera Mulattiera

Il portiere della Lazio, al centro di recenti voci di mercato, attira l'interesse di diverse squadre di Serie A.

Sul fronte mercato, emergono nuove voci riguardanti il trasferimento di Frattesi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Filattiera Mulattiera

Argomenti discussi: Sulle tracce del lupo - Heraldo; Sulle tracce del passato. I volontari del Club alpino riaprono le antiche ‘vie’; In Gazzetta Ufficiale le Indicazioni nazionali per il curricolo 2025. I COBAS invitano le scuole ad agire; Tibaldi, tra lavoro e vita le case scrivono romanzi con le tracce del passato.

A Palma di Montechiaro sulle tracce del GattopardoA Cala Vincenzina e Castellazzo adesso sono tutti dentro a sguazzare nel mare africano che tanto piaceva a Luigi Pirandello e che Andrea Camilleri, festeggiato in tutta la Sicilia per il centenario ... corriere.it

Un archivio digitale sulla Brescia del ventennioL’idea nasce quasi vent’anni fa ascoltando i racconti di nonna Rosa. Raccogliere, fotografare, censire le tracce del passato e in particolare quello legato al ventennio fascista e alla seconda guerra ... brescia.corriere.it

La Sampdoria sta provando a chiudere gli ultimi colpi del calciomercato. Il club blucerchiato sarebbe sulle tracce di Nicholas Poerini. Il trequartista, ormai ai margini del Sassuolo, avrebbe accettato il club genovese che ora starebbe trattando con i romagnoli facebook