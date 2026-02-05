Sulle tracce del passato I volontari del Club alpino riaprono le antiche ‘vie’

I volontari del Club alpino di Filattiera hanno riaperto una vecchia mulattiera che collega il paese a Irola e alle cascate del torrente Monia. Dopo anni di abbandono, ora il sentiero torna accessibile, permettendo a escursionisti e appassionati di riscoprire un pezzo di passato locale. Il progetto si inserisce in un lavoro più ampio di recupero dei percorsi dimenticati del territorio.

Guarda avanti il Cai di Filattiera e lo fa partendo dal territorio e dai suoi percorsi dimenticati. Tra i nuovi progetti messi in campo dalla sottosezione c’è la volontà di recuperare e rendere nuovamente fruibile la storica mulattiera che collega Filattiera a Irola e alle cascate del torrente Monia. Domenica scorsa, con ritrovo alle 8.30 in piazza a Filattiera, un gruppo di volontari, muniti di guanti da lavoro e strumenti di taglio, si è dato appuntamento per un sopralluogo lungo il tracciato. Il percorso è iniziato con un tratto della Via Francigena che passa dalla pieve di Pizzo Mogano, dedicata alla Santissima Annunziata, per poi proseguire lungo la mulattiera che sale verso Gigliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

