Tracce di un’Atlantide del Pacifico Civiltà antichissima e sviluppata

Tracce di un’Atlantide del Pacifico sono state trovate in un’isola remota, dove sono emersi resti di una civiltà antichissima e altamente sviluppata. Gli scavi condotti negli ultimi mesi hanno portato alla luce strutture misteriose e manufatti che sembrano datati di migliaia di anni, molto prima delle civiltà conosciute nella regione. Direttamente nella dimora degli dèi, come viene chiamata l’isola, si scoprono ora prove di un passato sconosciuto che potrebbe riscrivere la storia delle antiche civiltà mondiali.

Direttamente nella dimora degli dèi: tracce di una civiltà antichissima stanno riemergendo in terre remote, lontanissime da noi. È notizia recente che anni di indagini archeologiche ad opera di studiosi francesi hanno rinvenuto resti anche consistenti delle fondamenta del complesso sacro di Besakih, il Tempio Madre di Bali (Indonesia). Si tratta di un’imponente struttura della religione induista, arrivata sull’isola ad opera di mercanti indiani del V secolo e praticata ancora oggi da oltre l’80 % della popolazione (un’enclave nell’Indonesia islamica). In tutto sono 23 aree sacre con cortili per la preghiera (accessibili solo ai fedeli indù) e scalinate che li collegano tra loro: un insieme di ambienti articolato e imponente, che sorge a mille metri di altitudine alle pendici del vulcano Agung (3142 metri), protettore di tutta l’isola e divinizzato fin dal periodo animista (migliaia di anni fa). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

