Controlli della polizia nel rione San Berillo inflitte sanzioni per 5mila euro a due kebbabari

Nella zona di San Berillo, polizia e vigili urbani hanno effettuato controlli straordinari, con posti di blocco in via Sturzo, via VI Aprile e piazza della Repubblica. Durante le operazioni sono state individuate due attività di kebab, alle quali sono state comminate sanzioni per un totale di 5.000 euro. L'intervento si inserisce in un'azione di controllo del territorio volta a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica.

Sono stati istituiti anche posti di controllo in via Sturzo, via VI Aprile e piazza della Repubblica. L’attività ha consentito ai poliziotti di identificare 127 persone, di cui 29 già note alle forze di polizia La polizia e i vigili urbani hanno svolto un servizio straordinario nel quartiere San Berillo. Sono stati istituiti dei posti di controllo in via Sturzo, via VI Aprile e piazza della Repubblica. L’attività ha consentito ai poliziotti di identificare 127 persone, di cui 29 già note alle forze di polizia, e di controllare insieme agli agenti della polizia locale 55 veicoli, tra auto e scooter.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Catania, maxi operazione della Polizia a San Cristoforo: sanzioni per oltre 22 mila euro e numerosi controlli

Polizia e municipale in azione a San Berillo Vecchio: sanzioni a quattro attività commercialiNella giornata di ieri, la polizia e la municipale hanno svolto controlli nel quartiere San Berillo Vecchio di Catania.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Controlli della Polizia Municipale nel quartiere San Lorenzo. Nel mirino strutture ricettive e attività commerciali; Proseguono i controlli della Polizia Locale a bordo dei mezzi SASA; Polizia Locale, attività investigative e controlli costanti; Raccolta differenziata, 275 violazioni accertate dalla Polizia locale. Più controlli per prevenire gli abbandoni, anche con fototrappole.

Controlli stradali e antidroga della polizia locale nel quartiere San LeonardoIeri pomeriggio due pattuglie della polizia locale hanno svolto una serie di controlli nel quartiere San Leonardo. Controlli stradali per la verifica del rispetto del codice della strada e controlli a ... gazzettadiparma.it

Polizia Locale di Noventa Padovana, controlli più che quadruplicati nel 2025A Noventa Padovana controlli della Polizia Locale più che quadruplicati nel 2025: aumentano veicoli fermati, sanzioni e servizi integrati. nordest24.it

CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA DI STATO E DELLA POLIZIA LOCALE NEL QUARTIERE SAN BERILLO CATANIA – Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio in tutti i quartieri della città, la Polizia di Stato ha effettuato nei giorni scorsi - facebook.com facebook

Sicurezza e movida, controlli Polizia locale da Bagnoli a Chiaia. Verifiche anche in strutture ricettive, denunciati abusi #ANSA x.com