La Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno effettuato un nuovo controllo nel quartiere San Berillo, con verifiche e sanzioni per un totale di 5.000 euro. L’intervento, che segue quello di una settimana fa, dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare e garantire la sicurezza dell’area.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Polizia di Stato e Polizia Locale di nuovo in azione. A distanza di soli sette giorni dal precedente intervento, la Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale, ha messo in campo un nuovo servizio straordinario di controllo nel quartiere San Berillo, confermando l’attenzione costante delle forze dell’ordine sull’area. Un piano mirato contro criminalità e illegalità diffusa. L’operazione rientra in un piano specifico predisposto dalla Questura di Catania, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e contrastare in modo incisivo fenomeni di criminalità e illegalità, dallo spaccio di sostanze stupefacenti all’ abusivismo commerciale, fino alla prevenzione di furti e rapine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nuova operazione di controllo nel quartiere San Berillo: verifiche a tappeto e sanzioni per 5.000 euro

Approfondimenti su San Berillo

Nella zona di San Berillo, polizia e vigili urbani hanno effettuato controlli straordinari, con posti di blocco in via Sturzo, via VI Aprile e piazza della Repubblica.

La polizia di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone coinvolte in un’indagine sulla rete di spaccio nel quartiere San Berillo, su disposizione della Procura distrettuale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Berillo

Argomenti discussi: Passaggio generazionale: la riorganizzazione societaria non fa perdere le agevolazioni; Agevolazione patti di famiglia e riorganizzazione societaria: chiarimenti Entrate; Sgombero di immigrati in Porto Vecchio. Matteoni (FDI), ‘garantire controllo del territorio e giustizia’; 'Maranza' a Cornelia: l'inchiesta di RomaToday sul tavolo del prefetto. Scatta maxi operazione di controllo.

Riello sgr acquisisce controllo napoletana ApreamareLa sgr Riello Investimenti ha annunciato di aver acquistato il 60% di Apreamare Yacht, cantiere nautico di Torre Annunziata (Napoli) società che nel 2024 ha registrato un fatturato superiore ai 20 ... ansa.it

PlayStation Family è la nuova app Sony per il controllo parentaleSony ha lanciato PlayStation Family, la nuova app per il controllo parentale che consente ai genitori di gestire l'esperienza videoludica dei propri figli in tutta sicurezza. NOTIZIA di Tommaso ... multiplayer.it

I fondi, il dramma a Niscemi, il report, San Berillo, economia e l’intervista: domani, 27 gennaio 2026, sul giornale LA SICILIA - facebook.com facebook

I fondi, il dramma a Niscemi, il report, San Berillo, economia e l’intervista: domani, 27 gennaio 2026, sul giornale LA SICILIA x.com