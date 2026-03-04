Venticinque neonate 15 maschietti Il tradizionale benvenuto ai bebè

Sono quaranta i bebè nati nel secondo semestre del 2025 in città. Le 25 bambine e i 15 machietti sono stati festeggiati a Villa Brambilla nella tradizionale cerimonia di benvenuto promossa dall'Amministrazione comunale. A riceverli il sindaco Cristina Borroni, la consigliera comunale con delega alla Gentilezza Roberta Cavalleri, il presidente della scuola dell'infanzia Pomini, Paolo Moroni. "Siamo felici di accogliere voi genitori e i vostri bambini e le vostre bambine – ha detto Borroni – Oggi mettere al mondo un figlio richiede coraggio, e questo coraggio merita di essere riconosciuto e celebrato. I vostri bambini sono i nuovi cittadini di Castellanza, e accogliere nuovi cittadini qui in Comune è per noi sempre un momento speciale.