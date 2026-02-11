Ad Avellino la sfilata tradizionale di Carnevale | appuntamento il 15 febbraio

Sabato 15 febbraio, ad Avellino, si svolge la sfilata di Carnevale. Le strade si riempiono di maschere, carri colorati e musica. Sono in tanti a prepararsi per vivere questa giornata di festa, che ogni anno richiama famiglie e ragazzi. La città si anima con i colori e l’allegria di questa tradizione che ormai dura da decenni.

Avellino si prepara a vivere l'atmosfera festosa del Carnevale con la tradizionale sfilata in programma sabato 15 febbraio. L'appuntamento è fissato alle ore 9.00 lungo Corso Vittorio Emanuele, dove a partire dalle 10.00 prenderà il via il corteo dei gruppi carnevaleschi provenienti da diversi.

