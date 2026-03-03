Quel missile può colpire l’Italia Guerra l’allarme e le zone a rischio

Un missile potenzialmente in grado di raggiungere l’Italia rappresenta un rischio concreto in un momento di tensione crescente in Medio Oriente. La guerra in quella regione prosegue, influenzando gli scenari internazionali e attirando l’attenzione delle nazioni occidentali. Le zone a rischio si estendono in diverse aree, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza europea e globale.

La guerra in Medio Oriente continua a incidere sugli equilibri internazionali e a richiamare l’attenzione anche dei Paesi occidentali. Le tensioni che coinvolgono Iran, Israele e altri attori regionali stanno producendo effetti che vanno oltre l’area di crisi, con possibili ricadute anche sul contesto europeo. In questo quadro, uno degli elementi osservati con maggiore attenzione riguarda la gittata dei missili iraniani. Diverse analisi e ricostruzioni citate da media nazionali evidenziano come alcuni sistemi d’arma sviluppati da Teheran presenterebbero una portata compatibile con obiettivi situati nel Mediterraneo e nell’Europa meridionale. Tra i vettori menzionati nelle valutazioni compare il Soumar, descritto come un missile da crociera con un raggio d’azione stimato intorno ai 2. 🔗 Leggi su Tvzap.it

