Trump rivendica il petrolio del Venezuela sfidando la Cina

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti intende gestire fino a 50 milioni di barili di petrolio venezuelano, attualmente bloccati dalle sanzioni statunitensi, con un valore stimato tra 1,9 e 2 miliardi di dollari. Questa mossa rappresenta una sfida alle restrizioni imposte e coinvolge anche la presenza della Cina nel settore energetico venezuelano.

Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti inizieranno a gestire fino a 50 milioni di barili di petrolio venezuelano bloccati dalle sanzioni statunitensi, per un valore stimato fino a 1,9-2 miliardi di dollari. Il greggio verrà spedito direttamente negli Stati Uniti, venduto a prezzo di mercato e gestito dalla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che i ricavati verranno gestiti dagli Stati Uniti e che verranno destinati anche a beneficio del Venezuela, ma non è stato indicato in che modo. L’operazione, affidata al segretario all’Energia Chris Wright, rischia di dirottare verso Washington forniture finora destinate alla Cina, che attualmente acquista il 90 per cento del petrolio venezuelano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump rivendica il petrolio del Venezuela sfidando la Cina Leggi anche: Trump mette le mani sul petrolio del Venezuela: pronto lo sgambetto alla Cina Leggi anche: Venezuela, non è solo il petrolio a guidare il risiko mondiale: lo schema Trump piace a Russia e Cina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trump rivendica il controllo del Venezuela e rilancia sulla Groenlandia; L'attacco in Venezuela spiegato da Trump: «Gestiremo noi il Paese»; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; L'invasione del Venezuela. Trump si prende governo e petrolio: “In America Latina dominiamo noi” (di M. Lupis). Venezuela, Trump: «Caracas consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio». La Cina: Venezuela ha sovranità sulle sue risorse - Donald Trump assume il comando della transizione in Venezuela, avvisando che durerà a lungo, e assicura che la presidente ad interim Delcy Rodríguez ... ilmessaggero.it

