Negli ultimi tempi, l’Iran sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle scelte economiche della Cina, superando in importanza il Venezuela. La decisione degli Stati Uniti di introdurre dazi del 25% su tutti i paesi con rapporti commerciali con Teheran evidenzia le ripercussioni di questa dinamica. Questa situazione si inserisce in un quadro internazionale complesso, dove gli interessi strategici e le alleanze influenzano le relazioni economiche di lunga data.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato martedì sul suo social Truth l’introduzione di dazi del 25 per cento su tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con l’Iran. La. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Non solo petrolio: perché per la Cina l’Iran pesa più del Venezuela

Leggi anche: “Trump punta all’Iran solo perché quinto produttore del petrolio mondiale e ricco di gas. Nessun interesse umanitario”: l’attacco del maestro Bahrami

Leggi anche: Trump rivendica il petrolio del Venezuela sfidando la Cina

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Petrolio, la Cina dopo il boom di importazioni ora vende - Dopo le importazioni record di maggio e giugno, Pechino non solo ha rallentato gli acquisti, ma ha cominciato a vendere una parte ... ilsole24ore.com

La Cina fa incetta di petrolio dall'Indonesia. Ma più d'un sospetto che sia iraniano (sotto sanzioni) - Nelle ultime settimane, la Cina ha registrato un’impennata sospetta nelle importazioni di petrolio greggio provenienti dall’Indonesia. huffingtonpost.it

Scontro Trump-Putin sul petrolio, Cina taglia i flussi - "Le sanzioni sono un atto ostile", ha tuonato il leader del Cremlino, descrivendole come "un ... ansa.it

Energia e Politica - Petrolio venezuelano, perché ExxonMobil non ci crede: In questa riflessione, Salvatore Carollo prende le mosse dallo scetticismo di ExxonMobil nei confronti del petrolio del Venezuela, speculare all'euforia… dlvr.it/TQK7Vn staffettaonline.c x.com

Geopop. . Il Venezuela è il Paese con le più grande riserve di petrolio confermate al mondo. Perché allora ne esporta così poco Video completo su Youtube! - facebook.com facebook