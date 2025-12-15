Truffe agli anziani tra Milano e Brianza | sgominata la banda del finto carabiniere

Una banda tra Milano e la Brianza specializzata in truffe agli anziani è stata smantellata. I criminali si fingevano carabinieri per entrare nelle case e rapinare i residenti, accumulando un bottino di circa 2,5 milioni di euro. L'operazione ha portato alla scoperta di un'organizzazione criminale che agiva con metodi ingannevoli e rapidi.

Si fingevano carabinieri per entrare nelle case degli anziani e derubarli in pochi minuti. È così che una banda attiva tra Milano e la Brianza ha messo a segno numerosi furti, per un bottino complessivo stimato in circa 2,5 milioni di euro. I Carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari . Ilnotiziario.net Tenta di truffare 89enne, incastrato dalle telecamere - Estate in diretta 01/07/2024 Milano, truffe agli anziani: una 96enne al vertice della banda del “finto carabiniere” - Ventuno misure cautelari e un bottino di circa 2,5 milioni di euro ... affaritaliani.it

Truffe agli anziani tra Milano e Brianza: sgominata la banda del “finto carabiniere” - Si fingevano carabinieri per entrare nelle case degli anziani e derubarli in pochi minuti. ilnotiziario.net

Alcuni scatti dell'incontro odierno " Truffe agli anziani: i consigli dei Carabinieri" presso la sala consiliare del Comune di Apollosa. - facebook.com facebook

Frodi e truffe agli anziani: un fenomeno ampiamente riconosciuto e fuori controllo per 1 italiano su 2. Oltre a certe aziende fraudolente, per un terzo sul fenomeno incidono negligenza sociale e debolezza dello Stato - Fondazione Lottomatica x.com