Truffa anziani fingendosi carabiniere 37enne casertano fermato in ' trasferta' in Sardegna

Un uomo originario della provincia di Caserta è stato fermato ad Alghero dai Carabinieri con l'accusa di concorso in estorsione aggravata e tentata truffa ai danni di anziani nelle località sarde di Nureci e Samugheo. L'operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Ghilarza.

