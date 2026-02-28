Truffa due anziani fingendosi un carabiniere | arrestato dalla polizia

La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 48 anni dopo averlo fermato nel pomeriggio di mercoledì. L’uomo, che si aggirava con atteggiamento sospetto, è stato trovato in possesso di ciò che sembra essere il ricavato di una truffa ai danni di due anziani, durante un controllo di routine.

FIRENZE – Nel pomeriggio di mercoledì (25 febbraio) la polizia ha proceduto al controllo del 48enne, notato aggirarsi con fare sospetto, rinvenendo nella sua disponibilità il bottino di una truffa appena consumata. Viste le circostanze, gli operatori ne hanno seguito i movimenti. Fermato per un controllo, i poliziotti hanno notato un evidente rigonfiamento nella tasca del giubbotto. Il 48enne, a quel punto vistosi sorpreso, ha consegnato un sacchetto contenente numerosi monili in oro e diverso denaro contante, circa 2600 euro. Approfonditi i controlli, hanno inoltre rinvenuto all’interno delle tasche, due cellulari, poi posti sotto sequestro. Effettuati gli accertamenti del caso, i poliziotti hanno ricostruito l’accaduto raggiungendo l’abitazione ove era stato visto l’uomo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Truffa due anziani, giovane casertano arrestato dalla polizia a Campobasso

Truffa agli anziani, Carabinieri arrestano due malviventi napoletani - 09/01/2026

