Varato il dispositivo del traffico per la Giornata Provinciale del Ringraziamento

Nella giornata di domenica 14 dicembre, in occasione della Giornata Provinciale del Ringraziamento, sono stati adottati specifici dispositivi di traffico. Viale San Lorenzo e piazza San Lorenzo saranno interdetti alla sosta dalle 9:00 fino a fine manifestazione, che si concluderà con una celebrazione alle 12:00 presso la Basilica Maria SS.

Nella mattinata di domenica 14 dicembre, in occasione degli eventi connessi alla Giornata Provinciale del Ringraziamento organizzati Benevento, viale San Lorenzo e piazza San Lorenzo saranno interdette alla sosta anche per residenti ed autorizzati, dalle ore 9:00 fino a cessate esigenze legate alla conclusione della manifestazione che prevede alle ore 12:00 una solenne celebrazione presso la Basilica Maria SS. delle Grazie con annessa benedizione finale di trattori e mezzi agricoli. Inoltre, in concomitanza con il transito del corteo di arrivo alla Basilica Maria SS.

