Varato il dispositivo del traffico per la Giornata Provinciale del Ringraziamento

Anteprima24.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domenica 14 dicembre, in occasione della Giornata Provinciale del Ringraziamento, sono stati adottati specifici dispositivi di traffico. Viale San Lorenzo e piazza San Lorenzo saranno interdetti alla sosta dalle 9:00 fino a fine manifestazione, che si concluderà con una celebrazione alle 12:00 presso la Basilica Maria SS.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di domenica 14 dicembre, in occasione degli eventi connessi alla Giornata Provinciale del Ringraziamento organizzati Benevento, viale San Lorenzo e piazza San Lorenzo saranno interdette alla sosta anche per residenti ed autorizzati, dalle ore 9:00 fino a cessate esigenze legate alla conclusione della manifestazione che prevede alle ore 12:00 una solenne celebrazione presso la Basilica Maria SS. delle Grazie con annessa benedizione finale di trattori e mezzi agricoli. Inoltre, in concomitanza con il transito del corteo di arrivo alla Basilica Maria SS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

varato il dispositivo del traffico per la giornata provinciale del ringraziamento

© Anteprima24.it - Varato il dispositivo del traffico per la Giornata Provinciale del Ringraziamento

varato dispositivo traffico giornataBenevento, varato il dispositivo del traffico per la Giornata Provinciale del Ringraziamento della Coldiretti - Nella mattinata di domenica 14 dicembre, in occasione degli eventi connessi alla Giornata Provinciale del Ringraziamento organizzati Benevento, viale San Lorenzo e piazza San Lorenzo saranno interdett ... Scrive ntr24.tv

Corpus Domini a San Modesto, varato il piano traffico - È stato varato il dispositivo del traffico in vista dei festeggiamenti civili e religiosi in onore del Corpus Domini nella zona di piazza San Modesto e dintorni. Come scrive ilmattino.it