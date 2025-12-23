Varato il piano del traffico per il passaggio della Fiamma Olimpica

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica, la circolazione veicolare sarà temporaneamente sospesa dalle 18:15 di sabato 27 dicembre in diverse vie del centro. La misura, necessaria per garantire la sicurezza dell’evento, interesserà sia il percorso principale sia le strade adiacenti. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali indicazioni temporanee delle autorità per minimizzare disagi e garantire un regolare svolgimento della cerimonia.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione dello storico passaggio della Fiamma Olimpica, con attuazione graduale e progressiva nell’imminenza del transito dei tedofori, la circolazione veicolare sarà sospesa dalle 18:15 di sabato 27 dicembre fino a cessate esigenze su tutte le seguenti strade, sia quelle interessate dal percorso della Fiamma Olimpica che quelle ad esse laterali o adiacenti: via Compagna (fin dall’incrocio con viale Virgilio), via Nuzzolo, viale Principe di Napoli, piazza Bissolati, ponte Vanvitelli, piazza Orsini (a partire dalla Fontana della Catene), via Goduti, via del Pomerio, via Vittime di Nassirya (dall’incrocio con via Tiengo fino all’incrocio con via del Pomerio), via San Pasquale (dall’incrocio con via Tiengo fino all’incrocio con viale dei Rettori), viale dei Rettori, via Sandro Pertini, incrocio via Calandra – via Mustilli – via Nicola da Monteforte, via Pertini, via Nicola Calandra, via Nicola Sala (nel tratto dall’incrocio con via Calandra fino all’incrocio con viale Mellusi), viale Mellusi (dall’incrocio con via de La Salle – via Solimena fino all’incrocio con via Nicola Sala – viale Martiri d’Ungheria), viale Martiri d’Ungheria, viale Atlantici (dall’incrocio con viale Martiri d’Ungheria fino all’incrocio con via del Sole), via del Sole, piazza IV Novembre, via Annunziata (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Borgia e l’incrocio con corso Garibaldi – piazza IV Novembre). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Varato il piano del traffico per il passaggio della Fiamma Olimpica Leggi anche: La città si prepara al passaggio della fiamma olimpica: ecco come cambia il traffico Leggi anche: Napoli, dispositivo di traffico il 23 dicembre per il passaggio della Fiamma Olimpica Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fiamma olimpica a Napoli, ecco il dispositivo traffico; Controlli notturni sulle strade, scatta il piano Natale sicuro: «Vogliamo garantire la miglior tranquillità ai nostri cittadini e ai...; La Fiamma Olimpica attraversa Torre Annunziata: varato il dispositivo di traffico. Nuovo piano del traffico in città. Isole ambientali, ciclabili, zone 30: "La sicurezza in strada una priorità" - Isole ambientali e zone 30, nuove ciclabili e l’obiettivo, prioritario, di "aggredire" il più possibile il traffico di passaggio. ilgiorno.it Varato il piano assegnazione di forze dell'ordine ecco quanti nuovi agenti saranno inviati in Umbria - facebook.com facebook La Basilicata investe 9 milioni per avvicinare le cure ai cittadini più fragili. Approvato il piano regionale 2025–2026 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.