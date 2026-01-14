Tolleranza zero sui coltelli ed espulsioni più facili il pacchetto sicurezza allo studio del governo
Il governo sta lavorando a un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede misure come tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più rapide e l'istituzione di zone rosse. Sono previste anche nuove risorse per aumentare la sicurezza nelle stazioni e misure di fermo preventivo fino a 12 ore per i manifestanti con volto coperto o armi. Queste proposte puntano a rafforzare l'ordine pubblico in diverse aree del paese.
(Adnkronos) – Tolleranza zero sui coltelli, nuovi fondi per aumentare la sicurezza nelle stazioni, fermo preventivo fino a 12 ore per manifestanti con volto coperto, casco o armi nelle strade, zone rosse istituite dai prefetti, espulsioni più facili. E' quanto emerge dalla bozza, visionata dall'Adnkronos, del nuovo pacchetto sicurezza, predisposta dal Viminale e che sarà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
