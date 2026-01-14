Tolleranza zero sui coltelli ed espulsioni più facili il pacchetto sicurezza allo studio del governo

Il governo sta lavorando a un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede misure come tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più rapide e l'istituzione di zone rosse. Sono previste anche nuove risorse per aumentare la sicurezza nelle stazioni e misure di fermo preventivo fino a 12 ore per i manifestanti con volto coperto o armi. Queste proposte puntano a rafforzare l'ordine pubblico in diverse aree del paese.

Buonasera24. . Rifiuti abbandonati, linea dura a Bisceglie: “tolleranza zero”. Controlli serrati e nessuna indulgenza contro chi abbandona rifiuti sul territorio comunale. È il messaggio ribadito dal sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, dopo la diffu facebook

Tolleranza zero della Polizia Locale: smentita rapina in via Piave, controlli a tutto spiano in zona Stazione e presso 'La Città del Cinema' x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.