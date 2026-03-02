Due squadre di pallavolo e due atleti, Roberto Mancini e Awudu Abass, sono rimasti bloccati nel Golfo a causa del conflitto in corso. L’escalation tra USA e Israele contro obiettivi strategici in Iran ha portato a questa situazione, interrompendo i loro spostamenti e impedendo loro di tornare a casa. La situazione si è aggravata nelle ultime ore con un aumento delle tensioni nella regione.

L’escalation delle ultime ore è diventata guerra aperta. USA e Israele hanno colpito obiettivi strategici in Iran. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni verso Israele e alcune basi statunitensi nel Golfo. Con gli aeroporti momentaneamente chiusi e migliaia di voli cancellati, sono diversi gli sportivi che per lavoro (o in vacanza) sono rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti o in Qatar, da Dubai a Doha. Il punto della situazione per quanto riguarda gli sportivi italiani e non solo. Ci sono anche i giocatori (e gli staff) delle squadre di pallavolo del Cuneo e del Cisterna Volley tra gli italiani presenti in queste ore a Dubai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due squadre di volley, Roberto Mancini, Awudu Abass: chi sono gli sportivi italiani (e non) bloccati nel Golfo dalla guerra

Guerra in Iran e italiani bloccati a Dubai, ci sono tanti Vip: da Roberto Mancini a Big MamaDiversi italiani sono rimasti bloccati a Dubai a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all'Iran e delle ritorsioni di Teheran su...

Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e Steven Basalari. Come stannoDalla cantante BigMama all'ex commissario tecnico Roberto Mancini, dall'ex difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio all'istruttrice fitness Carlotta...

Tutto quello che riguarda Roberto Mancini.

Temi più discussi: Guerra in Iran, stop alla Champions asiatica e al basket. Volley: Cuneo e Cisterna bloccate a Dubai; Iran, a rischio la partecipazione ai Mondiali di calcio; Inzaghi a rischio esonero dopo il crollo dell'Al Hilal in campionato: decisivi i prossimi 10 giorni; Mancini e gli attacchi a Doha: Ho detto a mia madre di stare tranquilla. Almeno per ora.

Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e il questore di Roma. Come stannoDalla cantante BigMama all'ex commissario tecnico Roberto Mancini, dall'ex difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ... msn.com

Due italiane nella finale del Mondiale di volley femminile: in Brasile sarà Scandicci-ConeglianoPer la prima volta in assoluto due squadre italiane si affronteranno nella finale del Mondiale per club di volley femminile: Conegliano proverà a difendere il titolo contro Scandicci. Leggi le notizie ... fanpage.it

L’allarme, poi le esplosioni: Roberto Mancini racconta la situazione in Qatar Dopo gli attacchi sull’Iran di Israele e Usa, Teheran ha risposto colpendo i Paesi della zona in cui ci sono basi militari statunitensi. Uno di questi è appunto il Qatar. L’ex ct azzurr - facebook.com facebook

Vip italiani bloccati a Dubai: Roberto Mancini, BigMama, D'Ambrosio e il questore di Roma. Come stanno x.com