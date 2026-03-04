Da oggi, mercoledì 4 marzo, va in onda su Canale 5 la seconda stagione della serie tv “Vanina – Un vicequestore a Catania”, con Giusy Buscemi nel ruolo principale. La serie è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e vede il ritorno del personaggio di Vanina, il vicequestore che lavora a Catania. Il cast completo della stagione include altri attori che interpretano i loro ruoli nelle nuove puntate.

Giusy Buscemi da oggi, mercoledì 4 marzo, torna a vestire i panni di Vanina – Un vicequestore a Catania, nella seconda stagione della serie tv tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca, Vanina 2 occuperà quattro prime serate: la prima puntata va in onda stasera in tv su Canale 5 alle 21.20. Chi vuole recuperare la prima stagione, composta sempre da quattro puntate, può recuperarla su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili anche i nuovi episodi, in diretta streaming e on demand. La storia della vicequestore Guarrasi. Giovanna Guarrasi, detta Vanina, è una poliziotta determinata che ha scelto Catania per tentare di ricominciare a vivere, pur essendo consapevole che certi fantasmi non restano mai davvero nel passato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vanina - Un vicequestore a Catania torna oggi su Canale 5: anticipazioni e trama della seconda stagione con Giusy Buscemi, cast completo

Vanina 2 Un vicequestore a Catania, la seconda stagione arriva su Canale 5: data di inizio, cast e tramaVanina 2 – Un vicequestore a Catania torna con una seconda stagione in prima serata su Canale 5.

Giusy Buscemi in Vanina 2, trama, cast e quante puntate sonoLe storie dei polizieschi italiani funzionano quando riescono a mescolare indagini e vita privata, tensione e sentimenti.

Aggiornamenti e notizie su Giusy Buscemi.

Temi più discussi: Vanina 2, il cast della serie con Giusy Buscemi; Catania e l'Etna protagoniste di 'Vanina 2', con Giusy Buscemi vicequestore; Parte la seconda stagione di Vanina, con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi; Canale 5, torna Vanina- Un vicequestore a Catania: la trama e il cast della seconda stagione con Giusy Buscemi.

Giusy Buscemi in Vanina 2: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per La ruota della FortunaMercoledì 4 marzo 2026 debutta su Canale 5 la seconda stagione di Vanina - Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi tra nuovi misteri e colpi di scena. libero.it

Vanina 2, intervista esclusiva a Giusy Buscemi: Vanina si troverà divisa tra Paolo e Manfredi. Se non ci fosse stata Miss Italia non sarei qui oggi. Ballando con le ...La fiction Vanina – Un vicequestore a Catania torna su Canale 5 dal 4 marzo, con Giusy Buscemi protagonista nei panni del vicequestore catanese. superguidatv.it

Questa sera in prima serata su Canale 5 torna la serie tv "Vanina". Ospiti in studio a #Mattino5 Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi @fictionmediaset x.com

Ritornano i casi della vicequestore di Catania, Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi. Per la vicequestore alla mobile di Catania Vanina Guarrasi ha inizio un nuovo capitolo su cui aleggiano ancora i fantasmi del passato. La II stagione è l’adatta facebook