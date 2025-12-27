L' amore è cieco Italia aperti i casting della seconda stagione | ecco tutto quello che c' è da sapere per candidarsi

Il fenomeno di Netflix è ancora in top ten dei titoli più visti, a quasi un mese dall'arrivo in piattaforma. Ecco perché si pensa già a un nuovo capitolo. L'amore è cieco Italia, aperti i casting della seconda stagione: ecco tutto quello che c'è da sapere per candidarsi

L'amore è cieco - Italia , Giorgia Paselli: «Giovanni è un guscio vuoto dentro e sa dove colpire. Non ho ascoltato subito la mia voce interiore e sono stata vittima di una ... - La biologa 35enne dell'esperimento di Netflix racconta la sua verità sulla storia (naufragata) con l'imprenditore romano. vanityfair.it

L’amore è cieco Italia: quali coppie si sono lasciate e chi sta ancora insieme un anno dopo?/ Cos’è successo - Quali coppie di L'Amore è cieco Italia si sono lasciate dopo il matrimonio? ilsussidiario.net

Netflix. . Inizio delle vacanze + reunion de L’amore è Cieco: Italia = benessere Ora disponibile solo su Netflix. - facebook.com facebook

