Il Vangelo del 4 marzo 2026 riporta le parole di Gesù che affermano: «Chi vuole essere primo si faccia servo». Don Luigi Maria Epicoco introduce questa riflessione, invitando i fedeli a considerare il significato di servizio e umiltà nel cammino di fede. La giornata si apre così con un messaggio che invita alla semplicità e alla disponibilità verso gli altri.

Meditiamo il Vangelo del 4 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Mentre si reca a Gerusalemme, Gesù annuncia la sua passione e smaschera l’ambizione che si cela nei cuori di noi umani. Non è importante primeggiare, ma al contrario, donare, servire gli altri, perché il Regno non si costruisce dominando, ma dando sé stessi per amore. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo 4 marzo 2026: «Chi vuole essere primo si faccia servo»

Nel servizio è la grandezza, non nel dominio - 4 marzo 2026La geografia di questa pagina del Vangelo di Matteo è decisiva per coglierne la drammaticità. Gesù sta salendo a Gerusalemme, la città in cui si compirà il suo destino. Sa che lì sarà consegnato, ... famigliacristiana.it

