Vangelo del 19 febbraio 2026 | Chi vuole salvare la propria vita la perderà

Il Vangelo del 19 febbraio 2026, con il suo messaggio chiaro, invita a riflettere sulla scelta tra vita e sacrificio. Don Luigi Maria Epicoco ci guida attraverso le parole di Gesù, che avverte: chi tenta di salvare la propria vita rischia di perderla. La frase risuona come un monito, spingendoci a pensare alle decisioni quotidiane. Questa riflessione si inserisce in un momento in cui molte persone valutano i propri impegni e priorità. È un invito a considerare cosa davvero valga la pena custodire.

Meditiamo il Vangelo del 19 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, Gesù parla della sua passione e chiede una scelta radicale, ossia seguirlo senza alcun compromesso. Prendere la croce significa rinnegare sé stessi e mettere Dio al centro, accettando che la vita eterna si ottiene donando e non possedendo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».